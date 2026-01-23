Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт Уиткоффа покинул Москву и воздушное пространство РФ

Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы и покинул воздушное пространство России. Как сообщил ТАСС источник в диспетчерских кругах, воздушное судно пересекло границу с Латвией и передано под управление служб района «Рига». Дальнейший маршрут не уточняется.

Источник: Life.ru

«Самолёт вылетел из Москвы и к настоящему времени уже пересёк воздушную границу России и Латвии. Борт принят на контроль диспетчеров Латвии», — заявили в диспетчерских кругах.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Абу-Даби запланирована работа двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам под руководством спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча пройдёт параллельно с заседанием трёхсторонней группы — российско-американско-украинской. Кирилл Дмитриев дал оценку переговорам с делегацией США в Москве. Он отметил, что в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше