Самолёт Уиткоффа покинул Москву и воздушное пространство РФ

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Абу-Даби запланирована работа двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам под руководством спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча пройдёт параллельно с заседанием трёхсторонней группы — российско-американско-украинской. Кирилл Дмитриев дал оценку переговорам с делегацией США в Москве. Он отметил, что в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия.