Палата представителей США не поддержала резолюцию по Венесуэле

Палата представителей США не приняла резолюцию Конгресса, который должен был ограничить право президента Дональда Трампа на применение Вооружённых сил против Венесуэлы. Это следует из трансляции нижней палаты.

Источник: Life.ru

Резолюцию поддержали 215 депутатов, столько же проголосовали против, что привело к её отклонению в соответствии с регламентом Палаты.

Ранее Сенат США одобрил резолюцию. Инициатива, которую поддержали как демократы, так и республиканец Рэнд Пол, прошла с перевесом в 52 голоса против 47. Смысл резолюции — вернуть Конгрессу его конституционное право объявлять войну. Дональд Трамп же назвал инициативу законодателей «неконституционной». По его мнению, подобное голосование подрывает обороноспособность и безопасность Соединённых Штатов, а также создаёт препятствия для президента в исполнении его конституционных обязанностей как главнокомандующего.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

