Палата представителей США не поддержала резолюцию по Венесуэле

Резолюцию поддержали 215 депутатов, столько же проголосовали против, что привело к её отклонению в соответствии с регламентом Палаты.
Ранее Сенат США одобрил резолюцию. Инициатива, которую поддержали как демократы, так и республиканец Рэнд Пол, прошла с перевесом в 52 голоса против 47. Смысл резолюции — вернуть Конгрессу его конституционное право объявлять войну. Дональд Трамп же назвал инициативу законодателей «неконституционной». По его мнению, подобное голосование подрывает обороноспособность и безопасность Соединённых Штатов, а также создаёт препятствия для президента в исполнении его конституционных обязанностей как главнокомандующего.
