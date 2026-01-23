В 13 раз увеличится пропускная способность пункта Озинки на границе России и Казахстана

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. «Росгранстрой» рассказал, как ведется реконструкция автомобильного пункта пропуска Озинки в Саратовской области.
Это многосторонний автомобильный пункт пропуска на границе России и Казахстана. С казахстанской стороны пост «Таскала» в Западно-Казахстанской области.
Строительно-монтажные работы реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». На строительной площадке задействовано 169 человек и 38 единиц техники.
«Проводятся работы по устройству теплого контура первого этажа служебно-производственного здания, нанесению огнезащиты конструкций в боксе досмотра транспортных средств, устройству тепловых сетей и сборке металлоконструкций навесов над контрольными полосами движения автотранспорта», — сообщил «Росгранстрой».
Также устанавливается ветрозащитная мембрана стен питомника для служебных собак. Полностью завершены работы по устройству оснований и фундаментов бокса досмотра транспортных средств и служебно-производственного здания и другие работы.
После завершения строительства в 2027 году пропускная способность автомобильного пункта пропуска Озинки составит более 1 300 транспортных средств и 10 000 человек в сутки, что превысит текущие показатели в 5,5 и 12,7 раз соответственно, отметили в «Росгранстрое».