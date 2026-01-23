В 13 раз увеличится пропускная способность пункта Озинки на границе России и Казахстана

После завершения строительства в 2027 году пропускная способность автомобильного пункта пропуска Озинки составит более 1 300 транспортных средств и 10 000 человек в сутки, что превысит текущие показатели в 5,5 и 12,7 раз соответственно, отметили в «Росгранстрое».