Кобахидзе неожиданно обвинил Гварамию в работе на «глубинное государство»

В прошлом Гварамия занимал заметные должности при Саакашвили, включая пост министра юстиции и должность заместителя генпрокурора. Позже он возглавлял телекомпанию «Рустави-2», которая затем вернулась прежним владельцам. В последние годы он также был связан с оппозиционным телеканалом «Мтавари». По данным источника, партнеры и инвесторы обвиняли его в финансовой нечистоплотности, а сам канал с прошлого года работает только в социальных сетях.