Кобахидзе неожиданно обвинил Гварамию в работе на «глубинное государство»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с резким заявлением в адрес радикального политика Николоза Гварамии. По версии главы правительства, тот сыграл ключевую роль в разрушении в стране пространства для общественных дискуссий и свободного обмена мнениями.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране в последние годы частично проявился сценарий «неформального олигархического правления», связанный с подавлением свободомыслия и политических дебатов. По его словам, на этом фоне действовала «агентура Deep State», которая смогла ослабить культуру обсуждений в политике, экономике и социальной сфере.
Кобахидзе назвал Николоза Гварамию «флагманом» выполнения этих задач. Глава правительства утверждает, что именно Гварамия радикализировал медиасреду, заполнив ее потоком конфликтной риторики и информационного шума. По версии премьера, это привело к тому, что многие граждане отказались участвовать в дискуссиях, а общество оказалось расколото.
Премьер-министр заявил, что часть грузинских СМИ, по его оценке, фактически превратилась в партийные структуры и перестала соответствовать журналистским стандартам. Другие редакции, как отметил он, вынуждены работать в условиях постоянного давления со стороны дезинформации.
Кобахидзе заявил о намерении вернуть обществу право на публичные дебаты и не допустить, чтобы «неформальные силы» и их сторонники в Грузии навязывали собственную повестку. Также он утверждает, что в Европе «глубинное государство» в последние годы действовало аналогично — через подавление инакомыслия.
Николоз Гварамия ранее оказался в центре нового уголовного дела. 1 июля 2025 года Тбилисский городской суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы за неявку на заседание временной парламентской следственной комиссии, расследующей деятельность властей периода экс-президента Михаила Саакашвили.
В прошлом Гварамия занимал заметные должности при Саакашвили, включая пост министра юстиции и должность заместителя генпрокурора. Позже он возглавлял телекомпанию «Рустави-2», которая затем вернулась прежним владельцам. В последние годы он также был связан с оппозиционным телеканалом «Мтавари». По данным источника, партнеры и инвесторы обвиняли его в финансовой нечистоплотности, а сам канал с прошлого года работает только в социальных сетях.
