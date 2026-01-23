Боевые лазеры и особые пушки: Трамп готовит тайный плацдарм в Гренландии​

Президент США Дональд Трамп сделал новое громкое заявление по вопросам национальной безопасности. В интервью телеканалу Fox он подтвердил, что американская система противоракетной обороны «Золотой купол» будет частично размещена в Гренландии.
«“Золотой купол” будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем», — заявил Трамп.
Этот шаг окончательно превращает датскую автономию в критически важный плацдарм для Пентагона.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в Гренландии уже функционирует американская станция предупреждения о ракетном нападении и находится соответствующее командование. Авиабаза Туле способна принимать стратегическую авиацию. Теперь ее роль будет усилена.
В комментарии aif.ru Юрий Кнутов объяснил, о каком именно оружии говорит Трамп.
Что разместят США на стратегической базе?
Эксперт ожидает размещения на базе Туле модернизированных перехватчиков, возможно, систем THAAD или наземных версий Aegis Ashore. Последние, по его словам, позволяют запускать в том числе и крылатые ракеты Tomahawk.
«База Туле, скорее всего, будет использована для того, чтобы стратегические бомбардировщики, оснащенные противокорабельными ракетами, могли контролировать вход в Северный морской путь», — обозначил Кнутов.
Система «Золотой купол», как пояснил эксперт, включает два эшелона: космический и наземный. Космический состоит из спутников предупреждения и вооружений, таких как боевые лазеры и электромагнитные пушки. Наземный компонент — это РЛС и новейшие ракеты-перехватчики, модернизированные для борьбы со сложными целями.
Россия сохраняет спокойствие.
Несмотря на усиление американского щита, в Москве не видят в этом прямой угрозы национальной безопасности. Юрий Кнутов объяснил, что РФ сохраняет спокойствие по одной простой причине — наличие гиперзвукового оружия.
«У нас есть гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковой блок “Авангард” и ракеты “Сармат” могут доставлять заряды в том числе через Южный полюс — то есть со стороны Латинской Америки. На сегодняшний день у американцев в этом направлении нет не только противоракетной, но даже противовоздушной обороны», — сказал эксперт.
Даже если «Золотой купол» справится с перехватом стандартных межконтинентальных баллистических ракет, российские гиперзвуковые комплексы, по оценке Кнутова, в состоянии пробить эту систему ПРО, вывести ее из строя и обеспечить выполнение задачи.
Будущее контроля над вооружениями под вопросом.
Эксперт полагает, что в Вашингтоне осознают эту ситуацию и в итоге могут быть заинтересованы в новом соглашении с Москвой. Однако действия американской стороны пока вызывают вопросы.
«Россия предложила США продлить Договор о СНВ в феврале; до окончания его срока осталось буквально две недели, но американцы пока молчат и ничего не предпринимают. Это говорит о том, что, с одной стороны, на словах они вроде бы выступают за контроль, а с другой — пытаются начать гонку вооружений», — подытожил Кнутов.
Таким образом, заявление Трампа о «Золотом куполе» в Гренландии — это очередной ход в сложной стратегической игре. Он усиливает давление, но не дает США решающего преимущества.
Ответ России уже создан в виде гиперзвуковых «Авангардов» и «Цирконов», которые, по мнению экспертов, сохраняют паритет и делают любую систему ПРО уязвимой.