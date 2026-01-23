Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине в большей степени, чем Соединённые Штаты. По его оценке, именно для европейского региона последствия происходящего имеют первостепенное значение.
Он отметил, что усилия его администрации направлены прежде всего на сохранение человеческих жизней, а также на стабилизацию ситуации в Европе. При этом Трамп подчеркнул, что участие европейских государств в процессе урегулирования является неотъемлемой частью этих инициатив.
Американский лидер также указал, что конфликт оказывает ограниченное прямое влияние на США из-за географической удалённости и разделяющего стороны океана. Вместе с тем он выразил готовность использовать имеющиеся возможности для содействия прекращению боевых действий и достижения политического решения.
Ранее сообщалось, что попытки Владимира Зеленского уклониться от заключения соглашения о мирном урегулировании украинского конфликта могут полностью лишить киевский режим поддержки со стороны западных стран.