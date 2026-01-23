Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Европа нуждается в урегулировании на Украине больше, чем США

Трамп заявил, что страны Европы заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине в больше, чем США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине в большей степени, чем Соединённые Штаты. По его оценке, именно для европейского региона последствия происходящего имеют первостепенное значение.

Он отметил, что усилия его администрации направлены прежде всего на сохранение человеческих жизней, а также на стабилизацию ситуации в Европе. При этом Трамп подчеркнул, что участие европейских государств в процессе урегулирования является неотъемлемой частью этих инициатив.

Американский лидер также указал, что конфликт оказывает ограниченное прямое влияние на США из-за географической удалённости и разделяющего стороны океана. Вместе с тем он выразил готовность использовать имеющиеся возможности для содействия прекращению боевых действий и достижения политического решения.

Ранее сообщалось, что попытки Владимира Зеленского уклониться от заключения соглашения о мирном урегулировании украинского конфликта могут полностью лишить киевский режим поддержки со стороны западных стран.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше