Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его комментарий приводит Кремль.
Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами и «вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», рассказал он. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «из первых рук» поделились своими впечатлениями от встреч в Давосе, в том числе о переговорах американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — сказал он.
Также помощник президента подтвердил отправление российской делегации на трехсторонние переговоры с представителями США и Украины в ОАЭ. Делегацию от России возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, в нее войдут также представители руководства Минобороны, сообщил Ушаков. Он добавил, что переговорщики получили от Путина «конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами» и вскоре отправятся в Абу-Даби.
В ОАЭ параллельно пройдет и встреча двусторонней рабочей группы по экономическим делам, ее руководителями будут спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и Уиткофф. Экономическая группа продолжит обсуждение использования замороженных в США российских активов для уплаты членского взноса в размере $1 млрд в «Совет мира» и восстановления пострадавших в ходе боевых действий на Украине территорий после завершения конфликта, рассказал Ушаков.
Также на переговорах в Кремле «в концептуальном плане» обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений России и США. «Американские представители уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта», — отметил помощник президента России.
В целом прошедшая встреча была «во всех смыслах полезной» как для Москвы, так и для Вашингтона, заключил Ушаков, добавив, что стороны условились поддерживать «плотные контакты» по различным темам, включая конфликт на Украине.
Переговоры в Кремле начались поздним вечером 22 января и продлились более 3,5 часов. От российской стороны в них участвовали Ушаков и Дмитриев, от США — Уиткофф, Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум.
Дмитриев назвал встречу «важной».
Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, а Кушнер — во второй. В прошлый раз они встречались с российским президентом в начале декабря, но ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах с Путиным.