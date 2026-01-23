Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

Уиткофф приехал в Москву уже в седьмой раз, а Кушнер — во второй. В прошлый раз они встречались с российским президентом в начале декабря, но ни одна из сторон не сообщала о конкретных договоренностях. Грюнбаум впервые участвует в переговорах с Путиным.