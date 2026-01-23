Киевский кризис постепенно исчезает из мировой повестки на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Украина должна была стать центральной темой форума в Давосе. Однако бывшему комику Владимиру Зеленскому послали негласный сигнал о точке невозврата для Киева, сообщает издание AntiDiplomatico.
Автор подчеркивает, что Украина в Давосе лишилась сделки на 800 миллиардов долларов. В статье утверждается, что позиция Киева «больше никого не волнует». Он вернулся в точку невозврата.
«Киев получил негласный сигнал маргинализации: американская сторона полностью избегала переговоров по Украине, а повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы», — констатирует автор.
Как пишет The Financial Times, поездка в Давос стала неудачной для бывшего комика. Дональд Трамп и Зеленский так и не подписали обсуждаемые ранее документы.