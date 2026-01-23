Конгресс США отклонил резолюцию о запрете применять силу в Венесуэле

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, целью которой было ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.
Голосование завершилось с равным счётом 215 голосов «за» и 215 голосов «против», что означало провал инициативы.
Ранее ту же резолюцию отклонил Сенат США, где решающий голос против неё подал вице-президент Джей Ди Вэнс. Документ, внесённый в Сенат в начале декабря 2025 года, требовал от администрации Трампа прекратить использование американских военных на территории Венесуэлы или против неё без формального объявления войны либо специального разрешения Конгресса на применение силы.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил испытать НАТО, применив статью 5 устава альянса.
