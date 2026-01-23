Экономист Гулиев рассказал о богатых запасах нефти и золота в Гренландии

Гренландия богата различными природными ресурсами, там есть запасы золота и целого ряда металлов, сообщил в беседе с aif.ru декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Политик, как сообщается, рассматривает разные пути приобретения самого крупного острова.
Эксперты расходятся во мнении относительно дальнейшей судьбы Гренландии. Сами жители острова настроены решительно и не согласны на присоединение даже за выплату от США в размере 1 миллиона долларов.
Эксперт Гулиев рассказал aif.ru, какие природные ресурсы есть в Гренландии.
«С точки зрения геологии ресурсы Гренландии можно оценить как значительные, а с точки зрения экономики — как пока “малодоступные”. Гренландия — это богатый ресурсами, но слабо освоенный арктический остров с подтвержденными запасами золота и целого ряда металлов, предполагаемыми, но не реализованными нефтегазовыми возможностями и серьезными экологическими, инфраструктурными и политическими ограничениями на их вовлечение в экономический оборот», — пояснил специалист.
Ранее эксперты нашли истинные цели охоты Трампа за Гренландией.