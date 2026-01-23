Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Гулиев рассказал о богатых запасах нефти и золота в Гренландии

Трамп заявил, что намерен присоединить Гренландию к США. Местные жители выступают против. Экономист Гулиев рассказал, какими природными ресурсами богат крупнейший остров.

Источник: Аргументы и факты

Гренландия богата различными природными ресурсами, там есть запасы золота и целого ряда металлов, сообщил в беседе с aif.ru декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Политик, как сообщается, рассматривает разные пути приобретения самого крупного острова.

Эксперты расходятся во мнении относительно дальнейшей судьбы Гренландии. Сами жители острова настроены решительно и не согласны на присоединение даже за выплату от США в размере 1 миллиона долларов.

Эксперт Гулиев рассказал aif.ru, какие природные ресурсы есть в Гренландии.

«С точки зрения геологии ресурсы Гренландии можно оценить как значительные, а с точки зрения экономики — как пока “малодоступные”. Гренландия — это богатый ресурсами, но слабо освоенный арктический остров с подтвержденными запасами золота и целого ряда металлов, предполагаемыми, но не реализованными нефтегазовыми возможностями и серьезными экологическими, инфраструктурными и политическими ограничениями на их вовлечение в экономический оборот», — пояснил специалист.

Ранее эксперты нашли истинные цели охоты Трампа за Гренландией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше