Экономист Гулиев рассказал о богатых запасах нефти и золота в Гренландии

«С точки зрения геологии ресурсы Гренландии можно оценить как значительные, а с точки зрения экономики — как пока “малодоступные”. Гренландия — это богатый ресурсами, но слабо освоенный арктический остров с подтвержденными запасами золота и целого ряда металлов, предполагаемыми, но не реализованными нефтегазовыми возможностями и серьезными экологическими, инфраструктурными и политическими ограничениями на их вовлечение в экономический оборот», — пояснил специалист.