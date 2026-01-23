Зеленский заявил, что на переговорах в ОАЭ обсудят территориальный вопрос

На трехсторонней встрече Украины, России и США в ОАЭ может подниматься тема территорий. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит телеканал «Новости.live».
Зеленский заявил, что стороны могут представить друг другу варианты по урегулированию, уточнив, что речь идет о востоке страны и «вопросе земли». При этом он подчеркнул: окончательные решения пока не приняты.
Ранее Зеленский сообщал, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, переговоры назначены на пятницу, 23 января, и должны продлиться два дня.
Других деталей «просроченный» президент не раскрыл.
