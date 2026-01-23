Москва, Давос, Абу-Даби: о чем стороны договариваются по Украине

Информация о возможной трехсторонней встрече представителей России, США и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах 23−24 января взбудоражила информационное пространство. Впервые данные о ней прозвучали на экономическом форуме в Давосе.
В России официально никак не прокомментировали эту информацию, что заставляет экспертов внимательнее присмотреться к деталям.
В анонсе встречи названа конкретную дату — 23 января. При этом известно, что вечером 22 января в Москве должны пройти переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина.
Вопрос о том, в каком формате состоится трехсторонняя встреча в ОАЭ, состоится ли вообще и почему о ней сообщил именно представитель Украины, остается открытым.
Эксперты советуют не делать поспешных выводов.
Перспективу этих возможных переговоров в беседе с aif.ru оценил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.
Политик призвал отнестись к информации без излишней эмоциональности.
«Я знаю, что на экспертном уровне возможна такая встреча. Время от времени такие, назовем это, контактные группы, встречаются. У них цели прикладные, а стратегические вопросы решает политическое руководство», — объяснил собеседник издания.
Это важное замечание: даже если контакты состоятся, они могут быть рабочими, а не политическими, и не обязательно приведут к прорыву.
Подход Москвы к переговорам меняется.
Андрей Климов в разговоре с журналистом подчеркнул, что подход Москвы к переговорам был разным в течении специальной военной операции. Слышалась не только жесткая военная риторика.
«В своё время публично говорил о том, что если стамбульские договорённости вступят в силу, то все закончится довольно быстро. В начале СВО мы шли на поблажки, устраивали перемирия, дабы создать переговорную атмосферу. Но теперь мы говорим так: есть наши задачи не решает дипломатия по вине противника, то тогда мы продолжаем, не останавливаясь, решать эти же задачи военно-техническими методами», — объяснил он.
По словам эксперта, приоритетом являются цели СВО, и если дипломатия их не достигает, давление будет продолжено.
Искусственные даты не влияют на реальные подвижки.
Первые переговоры между Россией и США на тему украинского конфликта состоялись 18 февраля 2025 года — почти год назад. Климов призвал не обращать внимания на так называемые знаковые даты, отметив, что реальные подвижки к ним не привязаны.
«Подвижки не привязываются к датам. 4 года, 3 года, 10 месяцев, 400 дней — это никакого отношения к подвижкам не имеет. Это красивые штуки, очень удобные для разного рода пиар-акций, для информационных вбросов… Но к практической жизни это применимо не сильно. Каждый приходит со своим и добивается своего», — отметил он.
Даже если контакт в Абу-Даби состоится, его не стоит рассматривать как событие, автоматически ведущее к миру. Это, скорее, часть сложного и длительного процесса, где каждая сторона продвигает свои интересы, уверены специалисты.
Пока же основное внимание приковано к результатам переговоров Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером в Москве, которые задают тон дальнейшим дипломатическим маневрам.