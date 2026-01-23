Москва, Давос, Абу-Даби: о чем стороны договариваются по Украине

«В своё время публично говорил о том, что если стамбульские договорённости вступят в силу, то все закончится довольно быстро. В начале СВО мы шли на поблажки, устраивали перемирия, дабы создать переговорную атмосферу. Но теперь мы говорим так: есть наши задачи не решает дипломатия по вине противника, то тогда мы продолжаем, не останавливаясь, решать эти же задачи военно-техническими методами», — объяснил он.