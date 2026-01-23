Украина клянчит у Евросоюза $1,5 трлн в предстоящие десять лет

«Речь идёт о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей $800 млрд в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — $300 млрд. Там также говорится ещё о $700 млрд, это военные расходы в течение следующих 10 лет», — отметил Орбан.
Он охарактеризовал ситуацию как «взрыв атомной бомбы». По его словам, ожидалось, что ЕС попытается смягчить или уменьшить это требование, но оно было принято.
Премьер-министр отметил конфиденциальный статус документа, не позволивший ему разгласить детали, но выразил уверенность, что информация в итоге станет публичной. Документ, как он сообщил, был направлен лидерам всех 27 государств Евросоюза.
«Посмотрим, какова будет его судьба», — заключил Орбан.
Премьер напомнил, что с 2022 года западные страны уже перечислили Украине свыше 193 млрд евро, а ЕС планирует выделить в 2026—2027 годах беспроцентный военный кредит на 90 млрд евро. По его словам, Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счёт репараций с России и экспроприации замороженных активов. Венгрия считает такой сценарий абсолютно нереалистичным.
Ранее стало известно, что Евросоюз выделил 10 миллионов евро на создание трибунала для расследования преступлений «российских лидеров». Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас. По её словам, «российские лидеры» якобы несут ответственность за эту войну, и они должны быть привлечены к ответственности.
