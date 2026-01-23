Заммэра Иркутска по соцполитике Татьяна Эдельман ушла в отставку

IrkutskMedia, 23 января. Заместитель мэра Иркутска — председатель комитета по социальной политике Татьяна Эдельман покинула городскую администрацию. Чиновница, работавшая в мэрии с 2022 года, уволилась по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе администрации города, экс-заместитель вышла на пенсию.