Заммэра Иркутска по соцполитике Татьяна Эдельман ушла в отставку

IrkutskMedia, 23 января. Заместитель мэра Иркутска — председатель комитета по социальной политике Татьяна Эдельман покинула городскую администрацию. Чиновница, работавшая в мэрии с 2022 года, уволилась по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе администрации города, экс-заместитель вышла на пенсию.
Напомним, герой РФ, генерал-майор Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. Назначение состоялось в рамках кадровой программы «Время героев», чтобы усилить работу по поддержке участников СВО, их семей и развитию региона за счёт управленческого опыта боевого офицера.