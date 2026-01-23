«Украина полностью исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. Для Украины достигнута точка невозврата», — указывается в материале.
По данным издания, эти сигналы быстро реализовались на практике: повестку, ради которой прибыл Зеленский, исключили из обсуждения, что автор статьи описывает как катастрофу для киевского режима. Итальянские аналитики трактуют происходящее как изменение отношения Запада к Украине и предупреждение о снижении её политического веса.
Ранее сообщалось, что речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвала критику западных политиков. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал экс-комика дерзким и самонадеянным, подчеркнув его пренебрежение к союзникам и чрезмерную самоуверенность. Политик отметил, что Зеленский вмешивается в дела за пределами своих полномочий и игнорирует внутренние проблемы Украины, включая коррупцию.
