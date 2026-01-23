Давос стал сигналом для Зеленского о полной маргинализации Украины

По данным издания, эти сигналы быстро реализовались на практике: повестку, ради которой прибыл Зеленский, исключили из обсуждения, что автор статьи описывает как катастрофу для киевского режима. Итальянские аналитики трактуют происходящее как изменение отношения Запада к Украине и предупреждение о снижении её политического веса.