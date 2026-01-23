Мартьянов: Использование Украины обернулось бумерангом для Запада

Ранее на экстренном саммите ЕС лидерам стран был представлен конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на сумму 1,5 трлн долларов. Речь идёт о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей $800 млрд в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — $300 млрд. Там также говорится ещё о $700 млрд, это военные расходы в течение следующих 10 лет.