Оплатил ли Казахстан миллиард долларов за вступление в Совет мира

В пресс-службе Акорды ответили на информацию о том, что для вступления в Совет мира по Газе странам, в том числе Казахстану, нужно заплатить миллиард долларов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания в Совете составляет три года.

Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере 1 миллиарда долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. Если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство может продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока.

Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава, сообщили в пресс-службе Акорды.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Глава государства отправился в Давос по приглашению Трампа.

Помимо США и Казахстана, устав подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

