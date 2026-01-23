Евросоюз проведёт экстренный саммит 12 февраля

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не станет вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран на фоне ситуации вокруг Гренландии. По его словам, причиной стала подготовка рамочного соглашения по арктическому региону. Республиканец также отметил «очень продуктивную встречу» с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума ВЭФ.