Евросоюз проведёт экстренный саммит 12 февраля

Евросоюз проведёт экстренный саммит 12 февраля, цель которого — обсуждение мер по укреплению единого рынка ЕС на фоне нестабильной международной обстановки. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Источник: Life.ru

«Следующий саммит ЕС состоится 12 февраля. На нём лидеры проведут мозговой штурм, как наилучшим образом укрепить и использовать европейский единый рынок в нынешних сложных геополитических условиях», — заявил он.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не станет вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран на фоне ситуации вокруг Гренландии. По его словам, причиной стала подготовка рамочного соглашения по арктическому региону. Республиканец также отметил «очень продуктивную встречу» с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума ВЭФ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше