Горячий финский президент: зачем на самом деле Стубб позвал Трампа в сауну

Ситуация вокруг Гренландии накаляется. Глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает своих намерений завладеть датской автономией, объясняя свое стремление тем, что эта территория крайне важна для национальной безопасности Соединенных Штатов. На фоне политических разногласий Вашингтона и ЕС из-за острова президент Финляндии Александр Стубб пригласил американского лидера в сауну — якобы именно там получится урегулировать «гренландский вопрос». Однако финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен считает, что у этого приглашения иные цели.
Хочет стать посредником в урегулировании украинского конфликта.
«Хождение в сауну или в баню — это давняя финская традиция, и еще с советских времен считается, что именно в сауне решаются все важные дела. И Стубб этим приглашением стремится сблизиться с Трампом, чтобы тот дал ему своего рода карт-бланш, мандат от европейского сообщества для главного посредника в вопросе урегулирования украинского конфликта», — сказал журналист.
При этом Хейсканен уверен, что Стуббу не удастся добиться своей цели.
«Да, Трамп периодически играет со Стуббом в гольф, но потом мы видим, как американский президент спрашивает: “А где же у нас здесь президент Финляндии?” То есть Трамп хочет показать Стуббу: “Ты, дорогой мой друг, хоть и играешь со мной в гольф, но не заигрывайся”», — поделился собеседник издания.
Кроме того, напомнил Хейсканен, Стубб для Москвы является неприемлемым переговорщиком из-за его слов о том, что Россию нужно разгромить и только после этого садиться за стол переговоров, и допущенных им оскорблений в сторону представителей РФ.
«Стубб пытается занять позицию главного модератора-урегулятора украинско-российского конфликта. Но забывает, что для России он стал “токсичной” фигурой. Произошло это после того, как он допустил резкие высказывания в адрес президента РФ и правительства, главы МИД Сергея Лаврова, которого в свое время обнимал и называл замечательным другом», — напомнил Хейсканен.
Приглашением в сауну оскорбил Трампа.
Кстати, в Вашингтоне приглашение в сауну Трампа могли расценить неоднозначно и даже воспринять как оскорбление.
«Со стороны это может показаться странным или даже оскорбительным, поскольку американцы не знакомы с такой культурой. Вопрос здесь двоякий и даже интимный. По личному опыту знаю: когда я приглашал американцев в сауну, они реагировали странно, особенно на предложение раздеться, ведь в финской сауне принято находиться голышом», — сказал Хейсканен.
Журналист назвал Стубба «весьма своеобразным персонажем» со своими «скелетами в шкафу».
«Его называют американистом и глобалистом, говорят, что он и не финн вовсе. Нужна ли ему богатая, процветающая Финляндия, дружащая с Россией? Это большой вопрос. В 2008 году, став молодым министром иностранных дел Финляндии, Стубб пригласил в министерство деятелей искусств и выдающихся спортсменов, среди которых был Мика Хаккинен и знаменитые хоккеисты. Было организовано грандиозное застолье, все вкусно ели и пили, а потом он всех позвал в сауну…», — подытожил Хейсканен.