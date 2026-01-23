Горячий финский президент: зачем на самом деле Стубб позвал Трампа в сауну

«Его называют американистом и глобалистом, говорят, что он и не финн вовсе. Нужна ли ему богатая, процветающая Финляндия, дружащая с Россией? Это большой вопрос. В 2008 году, став молодым министром иностранных дел Финляндии, Стубб пригласил в министерство деятелей искусств и выдающихся спортсменов, среди которых был Мика Хаккинен и знаменитые хоккеисты. Было организовано грандиозное застолье, все вкусно ели и пили, а потом он всех позвал в сауну…», — подытожил Хейсканен.