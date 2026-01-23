Выяснилось, что женщины в ВСУ страдают от домогательств сослуживцев

По их словам, у гендерных консультантов нет четко закрепленного статуса, прозрачных правил назначения и увольнения, а также прописанных полномочий и требований к подготовке. Дополнительной проблемой называется то, что такие должности часто являются внештатными, что снижает реальное влияние этих специалистов на ситуацию в подразделениях.