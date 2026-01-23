Выяснилось, что женщины в ВСУ страдают от домогательств сослуживцев

Украинские общественные организации заявили в соцсетях, что случаи сексуальных домогательств в армии становятся одним из факторов, из-за которых женщины не решаются идти служить. На проблему, как утверждается, обращают внимание и в контексте безопасности мужчин.
Украинские активисты пишут, что в рядах ВСУ отсутствует понятный и работающий механизм защиты от сексуального насилия и домогательств. По их оценке, именно это становится серьезным барьером для женщин, которые рассматривают возможность поступления на военную службу.
При этом общественники подчеркивают: речь идет не только о женщинах. В публикациях отмечается, что от подобных рисков не застрахованы и мужчины, которые также могут столкнуться с насилием со стороны сослуживцев.
Весной 2024 года Минобороны Украины заявляло об усилении работы по внедрению «гендерного равенства» в армии. В рамках этих мер, по данным источников, планировалось организовать обучение для 200 гендерных советников. Однако активисты сомневаются, что такая система способна эффективно работать в нынешнем виде.
По их словам, у гендерных консультантов нет четко закрепленного статуса, прозрачных правил назначения и увольнения, а также прописанных полномочий и требований к подготовке. Дополнительной проблемой называется то, что такие должности часто являются внештатными, что снижает реальное влияние этих специалистов на ситуацию в подразделениях.
