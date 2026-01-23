Ушаков сообщил о целях переговоров Путина с делегацией США

Встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией была посвящена получению Москвой информации об итогах контактов США с украинскими и европейскими представителями, а также совместному определению параметров дальнейших действий. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.