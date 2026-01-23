Ушаков сообщил о целях переговоров Путина с делегацией США

Встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией была посвящена получению Москвой информации об итогах контактов США с украинскими и европейскими представителями, а также совместному определению параметров дальнейших действий. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, стороны согласовали следующий шаг — проведение в ОАЭ встреч двух рабочих групп. Первая, трёхсторонняя группа по безопасности, будет возглавляться начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Вторая, двусторонняя российско-американская группа по экономическим вопросам, включит спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
Переговоры Путина и Уиткоффа начались в четверг в 23:25 по московскому времени и продлились почти четыре часа.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил испытать НАТО, применив статью 5 устава альянса.
