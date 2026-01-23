Первая за все время конфликта трехсторонняя встреча: кто представит Россию, США и Украину на переговорах в ОАЭ

Первое заседание трехсторонней рабочей группы состоится 23 января.
Переговоры между Россией, США, и Украиной пройдут в Абу-Даби. Первое заседание трехсторонней рабочей группы состоится 23 января. Также в этот день пройдет встреча российско-американской группы по экономическим вопросам. Кто будет представлять каждую из сторон на предстоящих переговорах — в материале URA.RU.
Украина.
О предстоящей встрече делегаций в Абу-Даби сообщил президент Украины Владимир Зеленский 22 января, выступая перед журналистами в Давосе во время Всероссийского экономического форума (ВЭФ). Там же он раскрыл состав украинской переговорной группы. В нее войдут:
секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров;руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов);первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица;глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.
Зеленский также заявил, что к компромиссам должна быть готова не только Украина, но и Россия. Он добавил, что трехсторонние переговоры в ОАЭ лучше, чем их полное отсутствие.
США.
Джош Грюнбаум впервые вошел в состав американской делегации на переговорах с Владимиром Путиным.
Интересы американской стороны на переговорах будут представлять зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления общих служб США Джош Грюнбаум. В ОАЭ также поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который проведет отдельные переговоры по экономическим вопросам с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Джош Грюнбаум впервые вошел в состав американской делегации на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 22 января в Кремле. Он также является старшим советником исполнительного комитета «Совета мира», созданного по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Грюнбаум уже участвовал в переговорах с Дмитриевым в декабре в Майами. В том же месяце он присутствовал на встрече Трампа с Владимиром Зеленским.
Россия.
Российскую делегацию вошли представители Минобороны РФ во главе с начальником Генштаба Игорем Костюковым. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, на переговоры также поедет спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
Что известно о встрече.
Цель переговоров — добиться частичного прекращения огня.
Переговоры между представителями России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 23−24 января. Это первая встреча в таком формате за все время конфликта. США и Украина планируют предложить России частичное прекращение огня. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи. По информации издания, речь идет о том, что Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина остановит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры так называемого «теневого флота».
Уиткофф и Дмитриев, в частности, собираются обсудить «Совет мира», а также готовность России направить один млрд долларов в его бюджет из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США. Как уточнил Ушаков, оставшиеся заблокированные в США средства можно было бы использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи Путина с представителями США. Дмитриев отметил, что прошедшие переговоры были важными.