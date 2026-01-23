Первая за все время конфликта трехсторонняя встреча: кто представит Россию, США и Украину на переговорах в ОАЭ

Уиткофф и Дмитриев, в частности, собираются обсудить «Совет мира», а также готовность России направить один млрд долларов в его бюджет из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США. Как уточнил Ушаков, оставшиеся заблокированные в США средства можно было бы использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи Путина с представителями США. Дмитриев отметил, что прошедшие переговоры были важными.