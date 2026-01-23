Ушаков: РФ продолжит решать вопрос на поле боя, пока нет договоренностей

Россия намерена продолжать добиваться поставленных целей в ходе специальной военной операции до достижения договорённостей по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.
По его словам, Москва сохраняет заинтересованность в решении конфликта политико-дипломатическими средствами и неоднократно подтверждала готовность к такому пути. Вместе с тем отсутствие конкретных договорённостей вынуждает Россию продолжать действия в военной плоскости.
Ушаков отметил, что в текущих условиях российские вооружённые силы сохраняют стратегическую инициативу на поле боя. Он подчеркнул, что именно в этом формате Россия будет действовать до появления реальных предпосылок для политического урегулирования.
Ранее сообщалось, что Путин в ходе переговоров с американской делегацией в Кремле обсудил концептуальные подходы к дальнейшему развитию отношений между Москвой и Вашингтоном.