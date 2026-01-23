Ушаков сделал анонс к предстоящим переговорам в ОАЭ

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился деталями предстоящих трехсторонних переговоров. Встреча рабочей группы России, Соединенных Штатов и Украины пройдет в Абу-Даби 23 января. Темой заседания станут вопросы безопасности. Так сообщил Юрий Ушаков на брифинге после переговоров в Кремле.
Ожидается, что встречи также состоятся 24 января. Известно также о скором отправлении в ОАЭ главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Он проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности», — рассказал Юрий Ушаков.
По словам помощника президента РФ, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в ОАЭ для решения экономических вопросов между сторонами. Они стали руководителями двусторонней рабочей группы.