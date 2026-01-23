Правительство Японии постановило распустить нижнюю палату парламента

На последующем внеочередном заседании кабмина будет утвержден график выборов в Палату представителей 51-го созыва. Голосование назначат на 8 февраля. Между роспуском и голосованием всего 16 дней — самый короткий период со времен Второй мировой войны. На кону в избирательной кампании будет стоять вопрос о доверии администрации премьер-министра Санаэ Такаити, вступившей в должность в октябре 2025 года, а также о вотуме доверия коалиционному правительству между Либерально-демократической партии (ЛДП) и Партией восстановления Японии.