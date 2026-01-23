Ричмонд
Фон дер Ляйен: ЕК в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию

Еврокомиссия в ближайшее время намерена представить масштабный инвестиционный план развития Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Европейская комиссия в ближайшее время намерена представить масштабный инвестиционный план, направленный на развитие Гренландии. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего саммита.

По её словам, в следующем многолетнем бюджете Европейского союза предусмотрено двукратное увеличение финансовой поддержки Гренландии. Это решение отражает стремление ЕС активнее участвовать в социально-экономическом развитии региона.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Брюссель в настоящее время работает над укреплением отношений с Гренландией. В рамках этой стратегии Еврокомиссия готовит значительный пакет инвестиций, который будет представлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в рамках предполагаемого соглашения с Гренландией Соединённые Штаты могут получить особые права на разработку минеральных ресурсов острова.

