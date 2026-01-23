Ушаков: Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине

Россия сохраняет заинтересованность в урегулировании украинского кризиса с использованием политико-дипломатических механизмов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.
По словам Ушакова, такая позиция неоднократно подтверждалась российским руководством и остаётся неизменной. Москва, как отмечается, рассматривает дипломатические инструменты в качестве приоритетного пути выхода из кризисной ситуации.
«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами», — сказал он.
При этом он отметил, что в ходе переговоров было подчеркнуто, что рассчитывать на долгосрочный мир без решения территориального вопроса не стоит.
Ранее Ушаков отмечал, что Россия намерена продолжать добиваться поставленных целей в ходе специальной военной операции до достижения договорённостей по политическому урегулированию украинского кризиса.