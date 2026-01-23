Объяснено, зачем Трамп придумал «Совет мира» перед выборами в конгресс

Создание «Совета мира», учрежденного в Давосе при участии президента США Дональда Трампа, может быть прежде всего политическим ходом на внутреннюю аудиторию. Такую оценку дал политолог Александр Асафов.
По словам эксперта, Трамп создал новую международную структуру не только из личных амбиций и раздражения к старым форматам вроде ООН, но и ради укрепления позиций перед осенними выборами в Конгресс. Асафов считает, что американскому лидеру важно показать электорату конкретный результат, который можно преподнести как достижение.
Политолог отметил, что успехи администрации Трампа по ряду внешнеполитических направлений, включая Венесуэлу, выглядят спорно. На этом фоне создание новой организации, которая позиционируется как альтернатива ООН и другим международным институтам, может быть попыткой закрыть этот дефицит «понятной победой».
При этом Асафов сомневается, что «Совет мира» окажется долгоживущим проектом. Он сравнил его перспективы с судьбой DOGE — структуры, связанной с предпринимателем Илоном Маском и реформами госаппарата. По его словам, даже если новый орган быстро исчезнет, свою задачу он уже выполняет — дает Трампу политические очки перед выборами.
Ранее сообщалось, что «Совет мира» учредили на площадке Всемирного экономического форума в Давосе. Устав организации подписали президент США Дональд Трамп и представители еще 19 стран. Среди участников упоминались Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.
