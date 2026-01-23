Экс-сотрудник СБУ заявил об однозначной реакции Запада на применение «Орешника»

Применение ракетного комплекса «Орешник» в начале января вызвало резкую реакцию западных стран из-за сложности перехвата таких ракет. Об этом заявил ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
По его словам, в первые дни после удара звучали заявления украинской стороны о том, что сбивать такие ракеты практически невозможно из-за высокой скорости полета. Прозоров утверждает, что именно этот фактор стал тревожным сигналом для Запада, поскольку речь идет об оружии, против которого у систем ПВО якобы нет эффективного ответа.
Он также заявил, что Франция, Польша и Великобритания отреагировали на информацию о применении комплекса крайне нервно, поскольку подобные удары ставят под сомнение устойчивость обороны.
Минобороны России ранее сообщало, что 9 января ударом комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, на предприятии ремонтировали авиационную технику ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, а также производили ударные беспилотники средней и большой дальности.
Читайте также: В словах Путина об Арктике увидели однозначный сигнал Западу.