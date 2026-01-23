Экс-сотрудник СБУ заявил об однозначной реакции Запада на применение «Орешника»

По его словам, в первые дни после удара звучали заявления украинской стороны о том, что сбивать такие ракеты практически невозможно из-за высокой скорости полета. Прозоров утверждает, что именно этот фактор стал тревожным сигналом для Запада, поскольку речь идет об оружии, против которого у систем ПВО якобы нет эффективного ответа.