Энергетический кризис на Украине выглядит нерешаемым: Запад больше не может помочь

На Украине огромное число абонентов остаются без электричества уже несколько дней. Кризис выглядит нерешаемым с учетом отсутствия западной помощи. ЕС не может поддержать Киев в нынешних обстоятельствах. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков в диалоге с РИА Новости.
По его словам, энергетический сектор Украины раньше восстанавливали за счет западных кредитов. Однако власти стали получать куда меньше трансформаторов и другого оборудования из стран Восточной Европы.
«Когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется», — заключил Алексей Леонков.
Украинское руководство дало жителям ряд рекомендаций. Граждан призвали запасаться продуктами и водой на 3−5 дней. Кроме того, украинцам посоветовали подготовить тревожный чемоданчик.