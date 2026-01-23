Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий

«Я думал, что (президент России Владимир — ред.) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — сообщил он журналистам.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше