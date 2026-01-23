Ричмонд
Наемник из Колумбии заявил о «воровстве» денег у колумбийцев в 47-й бригаде ВСУ

Колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос, попавший в плен российским войскам, заявил, что командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ якобы недоплачивало иностранцам около $2 тыс.

Колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос, попавший в плен российским войскам, заявил, что командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ якобы недоплачивало иностранцам около $2 тыс., присваивая деньги себе. Его слова приводит ТАСС.

По утверждению пленного, колумбийцам выплачивали около 12 млн песо — примерно $3,25 тыс., тогда как еще 7 млн песо, что эквивалентно почти $1,9 тыс., якобы «забирали» представители командования. Он назвал это фактическим воровством.

Ранее в российских силовых структурах заявляли, что с начала проведения СВО были уничтожены как минимум 750 колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ.

Также сообщалось, что в декабре 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил МИД связаться с украинскими властями для обсуждения судьбы задержанных колумбийцев, завербованных в украинские формирования. 3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

В Минобороны России ранее заявляли, что в составе ВСУ присутствуют наемники из разных стран, а иностранцев используют в боевых действиях без учета потерь.

