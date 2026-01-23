Наемник из Колумбии заявил о «воровстве» денег у колумбийцев в 47-й бригаде ВСУ

Также сообщалось, что в декабре 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил МИД связаться с украинскими властями для обсуждения судьбы задержанных колумбийцев, завербованных в украинские формирования. 3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.