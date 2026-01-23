Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили формальный выход из ВОЗ без погашения долга в организации

Соединённые Штаты официально завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не погасив долг в размере около 260 миллионов долларов. Об сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы организации.

По данным ВОЗ, на январь 2025 года общая сумма задолженности США в организации составляла около 260 миллионов долларов. В американском Минздраве уточнили, что законодательство не требует погашения долга до выхода из организации. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал ВОЗ за «неумелое управление пандемией COVID-19» и чрезмерное влияние Китая на решения организации.

Ранее сообщалось, что палата представителей США не поддержала резолюцию, ограничивающую право президента Дональда Трампа на использование Вооружённых сил против Венесуэлы. Резолюцию поддержали и отклонили по 215 депутатов, что привело к её отклонению в соответствии с регламентом нижней палаты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше