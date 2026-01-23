США завершили формальный выход из ВОЗ без погашения долга в организации

По данным ВОЗ, на январь 2025 года общая сумма задолженности США в организации составляла около 260 миллионов долларов. В американском Минздраве уточнили, что законодательство не требует погашения долга до выхода из организации. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал ВОЗ за «неумелое управление пандемией COVID-19» и чрезмерное влияние Китая на решения организации.
