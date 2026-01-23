Чехия получила приглашение вступить в Совет мира

«Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира. Департамент международных организаций МИД республики в настоящее время готовит материалы для правительства по этому вопросу», — говорится в заявлении Мрачковой.
Премьер Чехии Андрей Бабиш 22 января участвовал в саммите ЕС в Брюсселе и комментариев по этому вопросу не давал. Президент страны Петр Павел заявил, что решение о присоединении будет принято после тщательного изучения условий работы совета.
А ранее администрация Белого дома совершила ошибку, перепутав Бельгию с Белоруссией, в итоге первая «попала» в Совет мира. Как заявил глава МИД Бельгии, страна не подписывала устав организации. Он отметил, что позиция Бельгии совпадает со скептическим отношением многих европейских стран к данной инициативе.
