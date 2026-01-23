Ричмонд
Чехия получила приглашение вступить в Совет мира

Чехия получила приглашение от американского президента Дональда Трампа войти в Совет мира. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Карла Мрачкова.

Источник: Life.ru

«Чехия получила приглашение присоединиться к Совету мира. Департамент международных организаций МИД республики в настоящее время готовит материалы для правительства по этому вопросу», — говорится в заявлении Мрачковой.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 22 января участвовал в саммите ЕС в Брюсселе и комментариев по этому вопросу не давал. Президент страны Петр Павел заявил, что решение о присоединении будет принято после тщательного изучения условий работы совета.

А ранее администрация Белого дома совершила ошибку, перепутав Бельгию с Белоруссией, в итоге первая «попала» в Совет мира. Как заявил глава МИД Бельгии, страна не подписывала устав организации. Он отметил, что позиция Бельгии совпадает со скептическим отношением многих европейских стран к данной инициативе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
