«Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, — один из барьеров для женщин, размышляющих поступление на военную службу», — уточняется в публикации одного из общественных движений.
Механизм защиты от сексуального насилия необходим всем военнослужащим ВСУ, поскольку мужчины также могут стать жертвами сослуживцев, уточняет автор.
Ранее генерал Михаил Сидоренко, друг главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, допустил значительные потери среди подчинённых, а также массовые случаи самовольного оставления частей и рекордное число пропавших без вести. Под руководством Сидоренко четыре бригады ВСУ практически полностью уничтожены. Генерал также ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших, что, по данным силовиков, усугубило ситуацию. Несмотря на это, Сырский заявляет о готовности украинских войск продолжать «контрнаступление».
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.