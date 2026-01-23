Ранее генерал Михаил Сидоренко, друг главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, допустил значительные потери среди подчинённых, а также массовые случаи самовольного оставления частей и рекордное число пропавших без вести. Под руководством Сидоренко четыре бригады ВСУ практически полностью уничтожены. Генерал также ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших, что, по данным силовиков, усугубило ситуацию. Несмотря на это, Сырский заявляет о готовности украинских войск продолжать «контрнаступление».