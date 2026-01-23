Ричмонд
Президент Узбекистана подписал устав Совета мира

Совет мира призван снизить риски эскалации, сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления сектора Газа.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в швейцарском городе Давосе принял участие в церемонии подписания устава Совета мира. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии, прошедшем под председательством Президента США Дональда Трампа, также участвовали главы государств, премьер-министры и министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Марокко, Монголии, Парагвая, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и других стран.

Новая структура формируется в рамках реализации Комплексного плана по прекращению конфликта в секторе Газа, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Создание Совета мира соответствует внешнеполитическим приоритетам Узбекистана, направленным на поддержку мирных инициатив и многостороннего сотрудничества», — отмечает пресс-служба главы государства.

Совет мира призван снизить риски эскалации, сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления сектора Газы.

Кроме того, появляется возможность построения Новой Газы с процветающей экономикой, мирной жизнью и перспективой создания палестинского государства.

В состав совета вошли авторитетные и влиятельные лидеры со всего мира. Подписав уставной документ совета, Узбекистан стал одним из его государств-учредителей.

«Это означает готовность нашей страны к последовательному участию в работе совета и внесению практического вклада в реализацию его мандата в тесном взаимодействии со всеми государствами-учредителями и международными партнерами», — добавили в пресс-службе главы государства.

