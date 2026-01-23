Ушаков: США много сделали для подготовки встречи в Абу-Даби

США многое сделали для подготовки встречи рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби и рассчитывают на ее успешное проведение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как он сообщил журналистам, речь идет о сегодняшнем заседании профильной рабочей группы. По его словам, американская сторона, как он отметил, проделала значительный объем работы по организации этой встречи и рассчитывает, что она пройдет результативно.
Ушаков также указал, что в Вашингтоне ожидают, что переговоры окажутся успешными и откроют перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренности о мирном урегулировании. Он подчеркнул, что именно на такой итог рассчитывает американская сторона.