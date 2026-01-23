Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: США много сделали для подготовки встречи в Абу-Даби

США многое сделали для подготовки встречи рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби и рассчитывают на ее успешное проведение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Аргументы и факты

США многое сделали для подготовки встречи рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби и рассчитывают на ее успешное проведение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как он сообщил журналистам, речь идет о сегодняшнем заседании профильной рабочей группы. По его словам, американская сторона, как он отметил, проделала значительный объем работы по организации этой встречи и рассчитывает, что она пройдет результативно.

Ушаков также указал, что в Вашингтоне ожидают, что переговоры окажутся успешными и откроют перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренности о мирном урегулировании. Он подчеркнул, что именно на такой итог рассчитывает американская сторона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше