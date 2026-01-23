Ушаков: США много сделали для подготовки встречи в Абу-Даби

Ушаков также указал, что в Вашингтоне ожидают, что переговоры окажутся успешными и откроют перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренности о мирном урегулировании. Он подчеркнул, что именно на такой итог рассчитывает американская сторона.