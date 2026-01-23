Вэнс: США должны иметь право на природные ресурсы Гренландии

США должны иметь право на природные ресурсы Гренландии, потому что обеспечивают ее безопасность, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, безопасность острову обеспечивает именно «мощь США», а не Дания.
Вэнс заявил, что «это важно с точки зрения национальной безопасности». Он отметил, что в случае запуска в сторону США межконтинентальной баллистической ракет без контроля над Арктикой вся система противоракетной обороны будет дестабилизирована.
Вице-президент добавил, что глава государства Дональд Трамп работает над деталями сделки по Гренландии.
Ранее экономист Игбал Гулиев рассказал о богатых запасах нефти и золота в Гренландии.
Эксперты также указали на истинные цели охоты Трампа за Гренландией.