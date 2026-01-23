Переговоры Путина с Уиткоффом длились почти 4 часа: Ушаков раскрыл детали встречи

Ушаков подчеркнул, что встреча была полезной для обеих сторон и фокусировалась на анализе результатов недавних контактов американцев с украинской стороной и европейскими партнёрами. По его словам, цель состояла в том, чтобы совместно определить параметры дальнейших действий. Стороны согласовали следующий шаг и договорились о продолжении координации по вопросам безопасности и урегулирования.