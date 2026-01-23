Переговоры Путина с Уиткоффом длились почти 4 часа: Ушаков раскрыл детали встречи

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле продлились почти четыре часа и были предельно откровенные и конструктивные. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам встречи.
Ушаков подчеркнул, что встреча была полезной для обеих сторон и фокусировалась на анализе результатов недавних контактов американцев с украинской стороной и европейскими партнёрами. По его словам, цель состояла в том, чтобы совместно определить параметры дальнейших действий. Стороны согласовали следующий шаг и договорились о продолжении координации по вопросам безопасности и урегулирования.
«В целом, еще раз повторю, встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны», — указал Ушаков.
Со стороны России в переговорах в Кремле также участвовали Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляли основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Итогом переговоров стало решение о проведении первого заседания трёхсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины 23 января в Абу-Даби. Российская делегация, в состав которой вошли представители Министерства обороны, уже получила конкретные инструкции от президента и в ближайшие часы вылетает в Объединённые Арабские Эмираты. Делегацию возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков. Там же состоятся отдельные встречи спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с Уиткоффом.
Перед выходом Путина к политикам члены делегаций провели небольшой диалог между собой. Им удалось неспешно пообщаться. Переговорщики с американской стороны встретили делегацию РФ улыбками. На фото они запечатлены беседующими. Американцев также поприветствовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Нынешняя встреча Путина с Уиткоффом стала их седьмым личным контактом. В предыдущий раз российский президент встречался со спецпосланником американского лидера 2 декабря 2025 года. Переговоры тогда продлились пять часов.