Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Путина с Уиткоффом длились почти 4 часа: Ушаков раскрыл детали встречи

Ушаков счёл четырёхчасовые переговоры с США предельно откровенными.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле продлились почти четыре часа и были предельно откровенные и конструктивные. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам встречи.

Ушаков подчеркнул, что встреча была полезной для обеих сторон и фокусировалась на анализе результатов недавних контактов американцев с украинской стороной и европейскими партнёрами. По его словам, цель состояла в том, чтобы совместно определить параметры дальнейших действий. Стороны согласовали следующий шаг и договорились о продолжении координации по вопросам безопасности и урегулирования.

«В целом, еще раз повторю, встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны», — указал Ушаков.

Со стороны России в переговорах в Кремле также участвовали Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляли основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Итогом переговоров стало решение о проведении первого заседания трёхсторонней рабочей группы с участием представителей России, США и Украины 23 января в Абу-Даби. Российская делегация, в состав которой вошли представители Министерства обороны, уже получила конкретные инструкции от президента и в ближайшие часы вылетает в Объединённые Арабские Эмираты. Делегацию возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков. Там же состоятся отдельные встречи спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с Уиткоффом.

Перед выходом Путина к политикам члены делегаций провели небольшой диалог между собой. Им удалось неспешно пообщаться. Переговорщики с американской стороны встретили делегацию РФ улыбками. На фото они запечатлены беседующими. Американцев также поприветствовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нынешняя встреча Путина с Уиткоффом стала их седьмым личным контактом. В предыдущий раз российский президент встречался со спецпосланником американского лидера 2 декабря 2025 года. Переговоры тогда продлились пять часов.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше