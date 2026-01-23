Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что США заинтересованы в разделе природных ресурсов Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в разделе природных ресурсов Гренландии, которые, по его словам, Вашингтон фактически защищает.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в разделе природных ресурсов Гренландии, которые, по его словам, Вашингтон фактически защищает. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу NewsMax.

«Мы хотим разделить богатство этой прекрасной территории с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые, по сути, мы защищаем», — заявил Вэнс.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заверил, что не видит сценария военного конфликта с Данией — союзником по НАТО — из-за Гренландии. Он охарактеризовал обсуждаемую сделку как долгосрочную, даже «вечную», и отметил, что после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по острову.

Ранее сообщалось, что Европа готовит соглашение с США по Гренландии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше