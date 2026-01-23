Вэнс заявил, что США заинтересованы в разделе природных ресурсов Гренландии

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заверил, что не видит сценария военного конфликта с Данией — союзником по НАТО — из-за Гренландии. Он охарактеризовал обсуждаемую сделку как долгосрочную, даже «вечную», и отметил, что после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по острову.