Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь обозначил новый курс на самостоятельность и проактивность муниципалитетов

22 января на общем собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» губернатор Юрий Слюсарь сообщил о принципиально новом подходе во взаимодействии региональной и местной властей.

Источник: РИА "Новости"

Двухуровневая система местного самоуправления, по мнению главы региона, эффективна и решает необходимые задачи, помогает поддерживать коммуникации с населением в городах и сёлах, получать обратную связь, а также соответствует представлениям о казачьем круге и исторической традиции.

С этого года благодаря принятым на уровне правительства области решениям муниципалитеты получают серьёзные финансовые инструменты и большую самостоятельность, а в ответ от них ждут инициативной, опережающей работы на местах.

«Это решение было непростым для областного бюджета: общая сумма — порядка семи миллиардов. Нужно чётко понимать контекст: условия формирования бюджетов на 2026−2027 годы непростые. Но мы сознательно пошли на этот шаг, поскольку очень надеемся, что это возможность для глав реализовать весь круг задач, а также ответственность, которая на их плечах лежит. Я бы очень хотел, чтобы главы воспринимали это именно так. Важно, чтобы за этими средствами стояло понимание тех задач, решения которых мы ждём от глав муниципалитетов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В первую очередь это выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО, членов их семей, решение бытовых вопросов территорий: отопление, водоснабжение, транспорт, дороги.

С этого года бюджеты городов и районов получают увеличенные нормативы отчислений от НДФЛ. Эти дополнительные средства уже начали поступать. Общий объём финансовой помощи местным бюджетам в 2026 году вырастет до почти 162 млрд рублей. Дополнительными мерами поддержки станут программы льготного кредитования муниципалитетов по ставке 0,1% годовых, а также продолжение работы по списанию части старой задолженности.

Особое внимание Юрий Слюсарь уделил роли глав муниципалитетов.

«Власть, которая рядом, которая здесь и сейчас, если что-то случилось, — это главы, депутаты, главы поселений. Первым, кого должны увидеть жители, попавшие в непростую ситуацию, — это глава муниципалитета или депутат. Вот в чём наше призвание», — отметил губернатор.

В своём выступлении Юрий Слюсарь также определил ключевые направления работы на 2026 год. В Год единства народов России многонациональный Дон должен стать примером согласия.

«Мы — многонациональный регион, большая область. Мы должны культивировать традиции и обычаи, сложившиеся на нашей донской земле, дорожить всеми людьми, которые здесь работают, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, и этим гордиться», — сказал губернатор, обращаясь к собравшимся.

Муниципалитетам также предстоит организовать и провести голосование по выборам депутатов Госдумы и местных собраний в 399 сельских поселениях. Задача — обеспечить безопасность и легитимность предстоящих выборов в сентябре 2026 года.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше