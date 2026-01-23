Юрий Слюсарь обозначил новый курс на самостоятельность и проактивность муниципалитетов

Двухуровневая система местного самоуправления, по мнению главы региона, эффективна и решает необходимые задачи, помогает поддерживать коммуникации с населением в городах и сёлах, получать обратную связь, а также соответствует представлениям о казачьем круге и исторической традиции.
С этого года благодаря принятым на уровне правительства области решениям муниципалитеты получают серьёзные финансовые инструменты и большую самостоятельность, а в ответ от них ждут инициативной, опережающей работы на местах.
«Это решение было непростым для областного бюджета: общая сумма — порядка семи миллиардов. Нужно чётко понимать контекст: условия формирования бюджетов на 2026−2027 годы непростые. Но мы сознательно пошли на этот шаг, поскольку очень надеемся, что это возможность для глав реализовать весь круг задач, а также ответственность, которая на их плечах лежит. Я бы очень хотел, чтобы главы воспринимали это именно так. Важно, чтобы за этими средствами стояло понимание тех задач, решения которых мы ждём от глав муниципалитетов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В первую очередь это выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО, членов их семей, решение бытовых вопросов территорий: отопление, водоснабжение, транспорт, дороги.
С этого года бюджеты городов и районов получают увеличенные нормативы отчислений от НДФЛ. Эти дополнительные средства уже начали поступать. Общий объём финансовой помощи местным бюджетам в 2026 году вырастет до почти 162 млрд рублей. Дополнительными мерами поддержки станут программы льготного кредитования муниципалитетов по ставке 0,1% годовых, а также продолжение работы по списанию части старой задолженности.
Особое внимание Юрий Слюсарь уделил роли глав муниципалитетов.
«Власть, которая рядом, которая здесь и сейчас, если что-то случилось, — это главы, депутаты, главы поселений. Первым, кого должны увидеть жители, попавшие в непростую ситуацию, — это глава муниципалитета или депутат. Вот в чём наше призвание», — отметил губернатор.
В своём выступлении Юрий Слюсарь также определил ключевые направления работы на 2026 год. В Год единства народов России многонациональный Дон должен стать примером согласия.
«Мы — многонациональный регион, большая область. Мы должны культивировать традиции и обычаи, сложившиеся на нашей донской земле, дорожить всеми людьми, которые здесь работают, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, и этим гордиться», — сказал губернатор, обращаясь к собравшимся.
Муниципалитетам также предстоит организовать и провести голосование по выборам депутатов Госдумы и местных собраний в 399 сельских поселениях. Задача — обеспечить безопасность и легитимность предстоящих выборов в сентябре 2026 года.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.