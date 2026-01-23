Юрий Слюсарь обозначил новый курс на самостоятельность и проактивность муниципалитетов

«Это решение было непростым для областного бюджета: общая сумма — порядка семи миллиардов. Нужно чётко понимать контекст: условия формирования бюджетов на 2026−2027 годы непростые. Но мы сознательно пошли на этот шаг, поскольку очень надеемся, что это возможность для глав реализовать весь круг задач, а также ответственность, которая на их плечах лежит. Я бы очень хотел, чтобы главы воспринимали это именно так. Важно, чтобы за этими средствами стояло понимание тех задач, решения которых мы ждём от глав муниципалитетов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.