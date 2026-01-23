Белый дом включил Бельгию в «Совет мира», перепутав ее с Белоруссией

Вашингтон ошибочно включил Бельгию в перечень государств, вошедших в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT.
«Белый дом по ошибке включил Бельгию в список стран, которые примут участие в так называемом “Совете мира” президента США Дональда Трампа», — передает телеканал.
Утверждается, что произошла путаница между Бельгией и Белоруссией.
Ранее NBC News сообщал о публикации Белым домом списка стран-участниц объединения, где фигурировала и Бельгия. Заместитель премьер-министра Бельгии Максим Прево оперативно заявил, что это неверно — Брюссель не является участником «Совета мира».
При этом, 20 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о вхождении своей страны в «Совет мира», подчеркнув, что его привлекает перспектива внести вклад в установление мира на Украине.