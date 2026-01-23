Ричмонд
В зоне СВО уничтожен воевавший за ВСУ чемпион Украины по борьбе Шумилов

Вступивший в ВСУ в 2022 году украинский чемпион по греко-римской борьбе потерпел главное в своей жизни поражение в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали в зоне СВО воевавшего на стороне ВСУ чемпиона Украины по греко-римской борьбе Сергея Шумилова, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.

«Ликвидирован чемпион Украины по греко-римской борьбе Сергей Шумилов», — написал он.

Украинские СМИ сообщают, что 31-летний уроженец Николаева Шумилов был уничтожен в ходе боевых действий 4 января.

По информации Telegram-канала Греко-римская борьба Украины, кандидат в мастера спорта Шумилов, неоднократно становившийся чемпионом и призером всеукраинских и международных соревнований, воевал в рядах ВСУ с 2022 года.

Ранее стало известно о ликвидации в Запорожской области чемпиона Украины по греко-римской борьбе Андрея Яременко, служившего оператором БПЛА в 115-й бригаде теробороны ВСУ.

Также сообщалось об уничтожении в зоне СВО мобилизованного в ВСУ в 2024 году интерконтинентального чемпиона по боксу с Украины Виталия Русаля.

