Захарову удивило заявление МИД Норвегии о городах Украины, основанных викингами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о заявлениях главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который считает, что некоторые украинские города были основаны викингами.
Эйде присутствовал на церемонии открытия копии рунического камня Альстада, который Осло подарил Киеву. Российский дипломат отметила, что политик «позволил себе интересные, смелые высказывания на историческую тему» и «поведал о путешествии викингов по территории нынешней Украины».
Захарова напомнила, что такие города, как Херсон, Днепропетровск и Запорожье, были основаны в другом историческом периоде Российской империей, а не викингами.
— Какие псевдоисторические байки только не рассказывают западноевропейские сказочники, — цитирует ее ТАСС.
