Трамп и Рютте готовят новый договор по Гренландии с запретами для России и Китая

Как пишет газета The Times со ссылкой на источники, обсуждаемая договоренность включает пять ключевых пунктов. Первый — обновление соглашения о защите Гренландии, которое США и Дания подписали в 1951 году. По данным собеседников издания, Вашингтон и так обладает широкой свободой действий по созданию военной инфраструктуры на острове, а новая версия документа должна закрепить еще более жесткий режим — с полной автономией американской стороны и иммунитетом для военного персонала США.