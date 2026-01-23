В Абу-Даби пройдут переговоры по безопасности с участием России, США и Украины: кто поедет на консультации и что обсудят страны

Ушаков назвал прошедшие в Кремле переговоры конструктивными и откровенными. По его словам, стороны вновь подтвердили, что без решения территориального вопроса на основе «формулы Анкориджа» достичь долгосрочного урегулирования невозможно. Американские представители, в свою очередь, поделились итогами встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе, а также других контактов, проведённых в декабре — январе в Мар-а-Лаго и европейских столицах.