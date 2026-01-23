Ричмонд
В Абу-Даби пройдут переговоры по безопасности с участием России, США и Украины: кто поедет на консультации и что обсудят страны

Ушаков: Трёхсторонняя группа РФ — США — Украина встретится в Абу-Даби в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Первое заседание трёхсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины состоится сегодня в Абу-Даби. Об этом на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги ночных переговоров Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Российская делегация уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Объединённые Арабские Эмираты. Как уточнил Ушаков, группу по вопросам безопасности возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а в её состав войдут представители руководства Минобороны.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты, — рассказал он.

Параллельно в Абу-Даби встретятся руководители двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам — спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. На двусторонних переговорах с американцами также будет продолжено обсуждение восстановления территорий после завершения конфликта.

Ушаков выразил признательность американской стороне за работу по подготовке встречи в Абу-Даби и отметил, что в Вашингтоне надеются на её успех как на первый шаг к продвижению по всему комплексу вопросов мирного урегулирования.

«Американцы, надо признать, многое сделали для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании», — добавил помощник президента.

Со стороны России в переговорах в Кремле участвовали Ушаков и Дмитриев. Американскую делегацию представляли Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Ушаков назвал прошедшие в Кремле переговоры конструктивными и откровенными. По его словам, стороны вновь подтвердили, что без решения территориального вопроса на основе «формулы Анкориджа» достичь долгосрочного урегулирования невозможно. Американские представители, в свою очередь, поделились итогами встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе, а также других контактов, проведённых в декабре — январе в Мар-а-Лаго и европейских столицах.

