В Хабаровске 23 февраля пройдёт форум «Народ и армия едины»

В Хабаровске 23 февраля 2026 года состоится научно-практический форум «Народ и армия едины», посвящённый союзу фронта и тыла для достижения целей специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Мероприятие пройдёт в комплексе «Платинум Арена». В программе — показ документальных фильмов об СВО, встречи с ветеранами, мастер-классы, литературные чтения, сбор писем и рисунков для бойцов на передовой. До конца форума на площадке будет работать полевая кухня, где каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу и горячий чай.
Посетители увидят выступление военного оркестра штаба ВВО и смогут насладиться концертной программой «От классики до рока». Кроме того, будет организована тренировочная зона для операторов БПЛА, а также ряд выставок на различную армейскую тематику.
«Гостей ждёт несколько тематических экспозиций — трофейная техника ВСУ иностранного производства, образцы российской техники, задействованной в зоне СВО, выставка “Фронтовые газеты”, работы художников СВО, а также фотовыставка авторских снимков военнослужащих», — отметили в окружном штабе.
Вход на мероприятие свободный.