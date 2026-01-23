ТАСС: самолет Уиткоффа следует в сторону ОАЭ

«В настоящее время борт уже покидает пределы района, контролируемого диспетчерами Кипра, и далее держит курс на Объединенные Арабские Эмираты», — сказал собеседник агентства.
Вечером 22 января Уиткофф вместе с затям президента США Джаредом Кушнером прилетел в Москву, где прошла их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, встреча была исключительно содержательной, конструктивной и предельно откровенной и доверительной. Переговоры, основной темой которых стало украинское урегулирование, длились около четырех часов.
Стороны договорились, что в пятницу в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.