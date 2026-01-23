Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: самолет Уиткоффа следует в сторону ОАЭ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, вылетевший из аэропорта Внуково, следует в направлении ОАЭ. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Источник: Reuters

«В настоящее время борт уже покидает пределы района, контролируемого диспетчерами Кипра, и далее держит курс на Объединенные Арабские Эмираты», — сказал собеседник агентства.

Вечером 22 января Уиткофф вместе с затям президента США Джаредом Кушнером прилетел в Москву, где прошла их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, встреча была исключительно содержательной, конструктивной и предельно откровенной и доверительной. Переговоры, основной темой которых стало украинское урегулирование, длились около четырех часов.

Стороны договорились, что в пятницу в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше