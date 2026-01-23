Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова раскритиковала главу МИД Норвегии за «викингов в Днепропетровске»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подвергла критике министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде после его слов о якобы путешествии викингов по территории нынешней Украины, включая города, появившиеся значительно позже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подвергла критике министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде после его слов о якобы путешествии викингов по территории нынешней Украины, включая города, появившиеся значительно позже.

Поводом для резкой реакции стали заявления главы норвежского внешнеполитического ведомства о том, что викинги в древности якобы доплывали до Днепропетровска, Запорожья и Херсона. Как передает ТАСС, Захарова охарактеризовала такие формулировки как проявление исторической безграмотности.

В МИД России указали, что перечисленные населенные пункты появились намного позже описываемых событий: по версии российской стороны, города были основаны Российской империей в XVIII веке. В этой связи Захарова связала подобные высказывания с распространением псевдоисторических сюжетов в Европе и с политической поддержкой украинских властей.

Далее представитель российского внешнеполитического ведомства в саркастичной форме поставила под сомнение, что подобные ошибки могут объясняться историческими корнями, и предположила, что речь идет о личной неосведомленности.

Также Захарова заявила, что подобные заявления звучат на фоне попыток «подбодрить украинцев», которых, по ее оценке, убеждают продолжать конфликт с Россией ради нанесения ей стратегического поражения.

Эспен Барт Эйде накануне посещал Украину. Там он присутствовал на церемонии открытия копии рунического камня Альстада, который Норвегия передала украинской стороне. В ходе мероприятия министр, по сообщениям, говорил о викинге, якобы погибшем в этом регионе около тысячи лет назад, и упоминал «путешествие викингов» по территории нынешней Украины.

Читайте также: Экс-сотрудник СБУ заявил об однозначной реакции Запада на применение «Орешника».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше