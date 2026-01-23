Захарова раскритиковала главу МИД Норвегии за «викингов в Днепропетровске»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подвергла критике министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде после его слов о якобы путешествии викингов по территории нынешней Украины, включая города, появившиеся значительно позже.
Поводом для резкой реакции стали заявления главы норвежского внешнеполитического ведомства о том, что викинги в древности якобы доплывали до Днепропетровска, Запорожья и Херсона. Как передает ТАСС, Захарова охарактеризовала такие формулировки как проявление исторической безграмотности.
В МИД России указали, что перечисленные населенные пункты появились намного позже описываемых событий: по версии российской стороны, города были основаны Российской империей в XVIII веке. В этой связи Захарова связала подобные высказывания с распространением псевдоисторических сюжетов в Европе и с политической поддержкой украинских властей.
Далее представитель российского внешнеполитического ведомства в саркастичной форме поставила под сомнение, что подобные ошибки могут объясняться историческими корнями, и предположила, что речь идет о личной неосведомленности.
Также Захарова заявила, что подобные заявления звучат на фоне попыток «подбодрить украинцев», которых, по ее оценке, убеждают продолжать конфликт с Россией ради нанесения ей стратегического поражения.
Эспен Барт Эйде накануне посещал Украину. Там он присутствовал на церемонии открытия копии рунического камня Альстада, который Норвегия передала украинской стороне. В ходе мероприятия министр, по сообщениям, говорил о викинге, якобы погибшем в этом регионе около тысячи лет назад, и упоминал «путешествие викингов» по территории нынешней Украины.
