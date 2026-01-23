Ричмонд
Трамп заявил, что США отозвали приглашение Канады вступить в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отозвать приглашение, направленное премьер-министру Канады Марку Карни, о присоединении к «Совету мира».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отозвать приглашение, направленное премьер-министру Канады Марку Карни, о присоединении к «Совету мира», созданному в рамках усилий по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как сообщается, церемония учреждения этой международной структуры состоялась 22 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Американский лидер ранее официально объявил, что в состав совета войдут 59 государств. Представители 19 стран подписали его устав.

Отмечается также, что «Совет мира» будет заниматься вопросами предотвращения и урегулирования конфликтов в различных регионах мира.

Позднее Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что «Совет мира» отзывает направленное Оттаве приглашение о присоединении Канады к тому, что, по его словам, станет самым престижным советом лидеров.

